Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Travolto in bici da un'auto, morto a Reggio Emilia

AA

REGGIO EMILIA, 21 MAR - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. È successo a Reggio Emilia, poco dopo le 14. L'uomo, non ancora identificato perché trovato privo di documenti addosso, stava percorrendo via del Buracchione sulla ciclabile lungo il Crostolo, nella frazione di Rivalta, alle porte della città. Stando alle prime ricostruzioni, una vettura lo ha colpito e la vittima è stata sbalzata dalla sella finendo violentemente a terra. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica. Sul posto anche l'elisoccorso oltre ai vigili del fuoco, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica e di accertare eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
REGGIO EMILIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario