Travolto in bici da un'auto, morto a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 21 MAR - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. È successo a Reggio Emilia, poco dopo le 14. L'uomo, non ancora identificato perché trovato privo di documenti addosso, stava percorrendo via del Buracchione sulla ciclabile lungo il Crostolo, nella frazione di Rivalta, alle porte della città. Stando alle prime ricostruzioni, una vettura lo ha colpito e la vittima è stata sbalzata dalla sella finendo violentemente a terra. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica. Sul posto anche l'elisoccorso oltre ai vigili del fuoco, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica e di accertare eventuali responsabilità.