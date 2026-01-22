Travolto e ucciso sulla statale nel Sassarese, autista positivo alla droga

SASSARI, 22 GEN - È stata eseguita questa mattina l'autopsia sul corpo di Oussama Mahjoub, il 23enne di nazionalità tunisina investito e ucciso da un'auto martedì notte lungo la strada statale 200, in località Marritza, nel territorio del comune di Sorso (Sassari) mentre camminava a piedi sul bordo della carreggiata. La salma sarà ora restituita ai familiari, tramite il Centro di accoglienza per migranti dove il giovane era ospite dal settembre scorso, nell'attesa del permesso di soggiorno. L'uomo che lo ha investito, un 44enne di Santa Maria Coghinas, è stato arrestato dai carabinieri di Porto Torres con l'accusa di omissione di soccorso e omicidio stradale. È inoltre risultato positivo al consumo di sostanze stupefacenti. Al momento si trova ai domiciliari e domani, assistito dall'avvocato Marcello Mura, comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida. Secondo quanto appurato dai carabinieri, l'incidente sulla statale 200 si è verificato martedì notte, intorno alle 22.30. Oussama Mahjoub è arrivato col bus di linea alla fermata vicino alla località Tonnara e si è incamminato, nel buio, lungo il ciglio della strada per raggiungere il Centro di accoglienza per migranti dove era ospite. L'auto guidata dal 44enne lo ha travolto, uccidendolo sul colpo, con il corpo scaraventato in cunetta. L'investitore è scappato, ma poco prima della mezzanotte si è presentato alla caserma dei carabinieri di Valledoria, ai quali ha detto "credo di avere investito un cinghiale".