Travolto e ucciso da auto davanti villa Borghese a Roma

ROMA, 20 MAR - Un uomo è morto investito da un'auto ieri sera mentre usciva da villa Borghese, al centro di Roma. L'incidente è avvenuto su via Pinciana intorno alle 21.30. Sul posto pattuglie della polizia locale del II Gruppo Parioli. A bordo dell'auto un ragazzo romeno di 26 anni, accompagnato in ospedale per gli esami di rito sull'eventuale assunzione di alcol e droga. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare l'identità della vittima che era senza documenti e indossava un abbigliamento sportivo: probabilmente la vittima era uscita per fare jogging ed era a Roma in trasferta lavorativa.