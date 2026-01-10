Travolto da una valanga nel Torinese, scialpinista ferito

TORINO, 10 GEN - Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una valanga nel territorio di Pragelato (Torino). In base alle prime informazioni raccolte, le sue condizioni non appaiono gravi: avrebbe riportato la lussazione di una spalla. L'incidente è avvenuto nell'area del Gran Miol. A lanciare l'allarme è stato un compagno di escursione del ferito. Il forte vento che soffia sulla Val Chisone ha impedito all'elicottero di decollare, così sul posto sono arrivate via terra le squadre del soccorso alpino.