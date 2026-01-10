Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Travolto da una valanga nel Torinese, scialpinista ferito

AA

TORINO, 10 GEN - Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una valanga nel territorio di Pragelato (Torino). In base alle prime informazioni raccolte, le sue condizioni non appaiono gravi: avrebbe riportato la lussazione di una spalla. L'incidente è avvenuto nell'area del Gran Miol. A lanciare l'allarme è stato un compagno di escursione del ferito. Il forte vento che soffia sulla Val Chisone ha impedito all'elicottero di decollare, così sul posto sono arrivate via terra le squadre del soccorso alpino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario