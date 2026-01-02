Giornale di Brescia
Travolto da una valanga , muore uno scialpinista

RECOARO TERME, 02 GEN - Tragedia sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro (Vicenza) dove uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L'uomo, un 50enne, è stato raggiunto dal soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da Treviso, ma per lui non c'era nulla da fare. Troppo gravi erano le ferite riportate nell'impatto con la slavina.

