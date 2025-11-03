Travolto da un muletto in azienda nel Piacentino, morto 64enne
Bologna, 17/12/2013. Donata una nuova ambulanza al 118 di Bologna. La nuova ambulanza è stata donata dalla signora Clara Gandolfi, in memoria delle sorelle Iole e Sara Carati. Ad accogliere e ringraziare la famiglia, Giovanni Gordini, Direttore del Dipartimento Emergenza dell’Azienda Usl di Bologna. ARCHIVIO AUSL BOLOGNA - foto Paolo Righi/Meridiana Immagini
AA
PIACENZA, 03 NOV - Un uomo di 64 anni ha perso la vita nella tarda mattinata a causa di un infortunio avvenuto in una ditta di materiali edili a San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza: è stato travolto accidentalmente da un muletto nel cortile dell'azienda ed è morto sul colpo. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un dipendente oppure di un esterno alla ditta. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato a lungo a rianimarlo. Delle indagini se ne occupano i carabinieri della Compagnia di Piacenza e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti