Travolto da un muletto in azienda nel Piacentino, morto 64enne

PIACENZA, 03 NOV - Un uomo di 64 anni ha perso la vita nella tarda mattinata a causa di un infortunio avvenuto in una ditta di materiali edili a San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza: è stato travolto accidentalmente da un muletto nel cortile dell'azienda ed è morto sul colpo. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un dipendente oppure di un esterno alla ditta. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato a lungo a rianimarlo. Delle indagini se ne occupano i carabinieri della Compagnia di Piacenza e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl.

