++ Travolto da cancello durante 'ronda', muore vigilantes ++

BENEVENTO, 01 NOV - - BENEVENTO, 1 NOV - Una guardia giurata è morta nella notte dopo essere stata travolta da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria a Tufara Valle, nel territorio di Apollosa (Benevento), chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav. La vittima aveva 55 anni ed era di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che stava lavorando in zona, è finito sotto al cancello che, per cause in corso di accertamento, é uscito dai binari schiantandosi al suolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

