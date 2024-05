Travolti mentre scaricano scene teatrali, 4 operai in ospedale

TORRE DEL LAGO (LUCCA), 28 MAG - Quattro operai feriti per il distacco di materiale di scena - quinte di metallo per allestire il palcoscenico - che stavano scaricando all'interno del Teatro Pucciniano di Torre del Lago (Lucca) dove ogni estate si svolge il celebre festival lirico dedicato alle opere di Giacomo Puccini. All'arrivo della squadra di pompieri i feriti erano già stati estratti dal personale del teatro, quindi sono stati portati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale. I feriti sono dipendenti del Festival Pucciniano. Secondo una ricostruzione l'incidente c'è stato quando stavano scaricando le parti metalliche per allestire le quinte fisse del palco. Tali elementi si sono staccati e li hanno colpiti mentre venivano scaricati da un camion, usando il gancio di una gru. Fra i quattro operai, uno risulta aver subito lo schiacciamento di un piede, due sono contusi alla schiena, un quarto ha avuto una lesione a un gomito. "Sono nostri dipendenti regolarmente assunti - viene spiegato dalla Fondazione Festival Pucciniano - è tutto personale con esperienza che lavora da noi da anni, indossavano le dotazioni antinfortunistiche, scarpe, caschetto e guanti, e avevano ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza sul lavoro. Siamo in attesa di notizie dall'ospedale". In un altro incidente sul lavoro, in uno scatolificio di Monsummano Terme (Pistoia) rischia di perdere il braccio destro un operaio trentenne. L'arto è rimasto incastrato negli ingranaggi di un macchinario. Il ferito è originario di Pietrasanta (Lucca) e aveva da poco iniziato il suo turno di lavoro.