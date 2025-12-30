Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Travolse e uccise una famiglia con l'auto, investita è grave in ospedale

AA

VERONA, 30 DIC - E' stata investita da un'auto ed è ricoverata in gravi condizioni a Verona Angelica Hutter, 36 anni, la cittadina tedesca che due anni fa, nel luglio 2023, travolse e uccise con la sua vettura tre persone, tra cui un piccolo di due anni, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). La donna - riporta oggi L'Arena - è ricoverata da domenica in prognosi riservata nella Terapia intensiva neurochirurgica del Polo Confortini dell'ospedale Borgo Trento di Verona. L'incidente è avvenuto a Ronco all'Adige, dove la donna era ospitata in una struttura sanitaria riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici. A investirla un'automobile condotta da un 77enne veronese. Non è chiaro perché la donna si trovasse all'esterno della casa. Hutter patteggiò la pena di 4 anni e 8 mesi, con la detenzione in struttura protetta. Nel luglio 2023 travolse e uccise il piccolo Mattia Antonello, di quasi due anni, suo padre Marco, 47enne, e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 67 anni, residenti a Favaro Veneto (Venezia).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VERONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario