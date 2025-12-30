Travolse e uccise una famiglia con l'auto, investita è grave in ospedale

VERONA, 30 DIC - E' stata investita da un'auto ed è ricoverata in gravi condizioni a Verona Angelica Hutter, 36 anni, la cittadina tedesca che due anni fa, nel luglio 2023, travolse e uccise con la sua vettura tre persone, tra cui un piccolo di due anni, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). La donna - riporta oggi L'Arena - è ricoverata da domenica in prognosi riservata nella Terapia intensiva neurochirurgica del Polo Confortini dell'ospedale Borgo Trento di Verona. L'incidente è avvenuto a Ronco all'Adige, dove la donna era ospitata in una struttura sanitaria riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici. A investirla un'automobile condotta da un 77enne veronese. Non è chiaro perché la donna si trovasse all'esterno della casa. Hutter patteggiò la pena di 4 anni e 8 mesi, con la detenzione in struttura protetta. Nel luglio 2023 travolse e uccise il piccolo Mattia Antonello, di quasi due anni, suo padre Marco, 47enne, e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 67 anni, residenti a Favaro Veneto (Venezia).