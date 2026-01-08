Giornale di Brescia
Travolse e uccise due ragazze, investitore a processo con rito abbreviato

LECCO, 08 GEN - Verrà processato con il rito abbreviato a febbraio Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco imputato di omicidio stradale per la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche 21enni investite la sera dello scorso 20 settembre dal carroattrezzi guidato dall'uomo mentre camminavano lungo la strada per recarsi alla festa paesana di Brivio (Lecco). La richiesta è stata avanzata dai difensori dell'uomo, per il quale era stato disposto invece il rinvio a giudizio immediato. Il reato contestato al 34enne incensurato è aggravato dalla circostanza di essersi messo alla guida sotto effetto di cannabinoidi (lui sostiene di aver fumato uno spinello, ma nei giorni precedenti). L'uomo era stato arrestato e trasferito in carcere ma nelle scorse settimane il tribunale gli aveva accordato gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

LECCO

