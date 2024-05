Travolse e uccise 15enne, bocciato un altro patteggiamento

Due 15enni in bici, un ragazzo e una ragazza, che stavano attraversando sulle strisce, a Garbagnate, nel Milanese, sono stati travolti da un furgone, la scorsa notte. Il giovane è morto, la sua amica è grave in ospedale. L'autista, un 32enne romeno che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all'alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale. ANSA/US CARABINIERI ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK