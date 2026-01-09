Giornale di Brescia
Trattori bloccano traffico a Milano contro il trattato Mercosur

MILANO, 09 GEN - A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fieno e suonando i clacson. La mobilitazione è stata indetta da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia contro la firma del trattato che "favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani". Gli agricoltori chiedono di avere "un prezzo giusto per i produttori e i consumatori con nome, controlli efficaci e certi contro il trust e la speculazione".

