Trattore si scontra con auto nel Barese, morto un 57enne

RUTIGLIANO, 31 MAR - Un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 all'altezza di Rutigliano nel Barese. La vittima, originaria di Triggiano (Bari), era alla guida del suo trattore che, per cause in fase di accertamento, sarebbe stato tamponato da un'auto mentre viaggiava in direzione Bari. L'impatto è stato violento e il 57enne è morto sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.