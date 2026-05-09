Trattore cade sulla linea del Brennero e viene investito da un treno

BOLZANO, 09 MAG - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio per l'incidente che si è verificato a Patsch, sul versante austriaco del valico del Brennero, dove un 40enne è precipitato con il suo trattore sulla linea ferroviaria, mentre era impegnato in lavori boschivi. Il mezzo ha compiuto un volo di circa 100 metri finendo sulle rotaie, proprio mentre sopraggiungeva un Railjet, diretto a Innsbruck. L'impatto tra treno a lunga percorrenza delle ferrovie austriache Oebb e il trattore è stato inevitabile. L'agricoltore è stato sbalzato fuori dalla cabina, riportando ferite gravissime. Nonostante la collisione, il treno non è deragliato e nessuno tra i passeggeri e il personale di bordo è rimasto ferito. A dare l'allarme è stata la moglie della vittima, allertata dal figlio 15enne che aveva assistito all'incidente. Il ferito è stato recuperato con il verricello da un elicottero di soccorso e trasportato d'urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La linea ferroviaria del Brennero è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per circa un'ora e mezza.