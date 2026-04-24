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Italia e Estero

Tratta degli schiavi il crimine più grave, Francia si astiene su risoluzione ONU

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LOMÉ, 24 APR - La Francia si è astenuta dal voto sulla risoluzione ONU che proclama la tratta degli schiavi africani come il crimine più grave contro l'umanità perché "si rifiuta di creare una gerarchia di questo genere di crimini": lo ha dichiarato all'AFP il Ministro degli Esteri francese. "Ci rifiutiamo - ha detto Jean-Noël Barrot durante una visita a Lomé, capitale del Togo - di creare una gerarchia dei crimini contro l'umanità, di paragonare le sofferenze che queste atrocità continuano a causare ancora oggi".

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