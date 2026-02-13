Trasnova annuncia licenziamenti collettivi per i suoi 94 dipendenti

NAPOLI, 13 FEB - Trasnova annuncia il licenziamento collettivo dei suoi 94 dipendenti impiegati nella logistica per gli stabilimenti Stellantis di Torino, Piedimonte San Germano, Pomigliano d'Arco e Melfi. Con una lettera inviata ai ministeri competenti, alle organizzazioni sindacali di categoria, ed alle Regioni interessate, la società che si occupa della movimentazione auto negli stabilimenti Stellantis, ha annunciato il licenziamento di tutti i propri dipendenti in vista della scadenza della proroga del contratto con il colosso automobilistico prevista per il 30 aprile prossimo, e l'impossibilità di ricorrere a strumenti sociali alternativi in quanto gli esuberi sono "di carattere strumentale".