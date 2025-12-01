Trasferiti 44 detenuti da carcere Como, dopo sommossa a novembre

COMO, 01 DIC - Quarantaquattro detenuti del carcere comasco del Bassone sono stati trasferiti in altre strutture. Lo ha annunciato questa mattina il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega), al termine di una visita all'interno dell'istituto comasco, teatro lo scorso 13 novembre di una sommossa che aveva condotto al ferimento di un detenuto e di tre agenti. Accompagnato dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, Ostellari ha dichiarato che il carcere comasco oggi ospita 390 carcerati, a fronte di una capienza fissata a quota 240. "Le regole ci sono e vanno rispettate anche all'interno di istituti come questo - ha dichiarato il sottosegretario al termine della visita -. Siamo intervenuti con provvedimenti che hanno allontanato alcuni dei soggetti che avevano preso parte agli scontri, e lo abbiamo fatto ritenendo che fosse opportuno abbassare il numero dei detenuti presenti in istituto. Abbiamo anche deciso di investire in una pianta organica che merita più attenzione, con una programmazione che nel 2026 vedrà quello di Como tra gli istituti che otterranno le maggiori risposte non solo in termini di agenti e assistenti ma anche in termini di sovrintendenti e ispettori". "Cercheremo anche di velocizzare le espulsioni di detenuti stranieri cui mancano due anni di pena residua. Le espulsioni - ha proseguito il sottosegretario - devono essere più veloci, la norma esiste, vogliamo potenziarne l'efficacia, questo consentirà di intervenire sui numeri e sulla efficacia della esecuzione penale". Da segnalare il cambio ai vertici dell'istituto comasco: il nuovo direttore è Roberta Galati, arriva da Monza e sostituisce Fabrizio Rinaldi.