Trapiantato a Bergamo il cuore inizialmente destinato al bimbo di Napoli

BERGAMO, 20 FEB - È stato trapiantato con successo a un bambino all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il cuore che inizialmente era stato destinato per un secondo trapianto al bimbo di Napoli, a cui era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Poi durante un vertice tra esperti, all'ospedale Monaldi, è stato stabilito che le condizioni del piccolo non consentivano una nuova operazione. Tra i membri del team di esperti che ha esaminato la situazione del bimbo ricoverato al Monaldi, anche il cardiochirurgo Amedeo Terzi, proprio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

BERGAMO

