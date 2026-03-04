Giornale di Brescia
Tram deragliato, giovedì il conferimento dell'incarico per le autopsie

MILANO, 04 MAR - La procura di Milano ha convocato per domani mattina il difensore del conducente del tram deragliato venerdì scorso, e che ora è indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colposi, e i legali di alcune delle vittime per il conferimento dell'incarico ai rispettivi consulenti in vista dell'autopsia sui corpi delle due persone che hanno perso la vita nello schianto L'atto è un passaggio necessario per l'accertamento medico legale che si terrà nei prossimi giorni. Per il tranviere ci sarà l'avvocato Benedetto Tusa e per la compagna gravemente ferita di Ferdinando Favia, l'uomo morto sul colpo, sarà presente l'avvocato Stefano Benvenuto. Il quale, a differenza del primo, nominerà un esperto affinché segua l'esame autoptico. Le indagini sono coordinate dal procuratore Marcello Viola e dalla pm che era di turno il giorno dell'incidente, Elisa Calanducci, la quale da ieri è affiancata dalla collega Corinna Carrara.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MILANO

