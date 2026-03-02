Tram deragliato, Atm versa primo indennizzo di 5mila euro a chi è coinvolto

MILANO, 02 MAR - Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha deciso a quanto si apprende di supportare tutti coloro che sono stati coinvolti nell'incidente del tram 9, deragliato lo scorso venerdì provocando due vittime e alcune decine di feriti, anche con un primo e iniziale indennizzo. L'azienda verserà in un primo momento una cifra iniziale di 5mila euro a persona, a coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente. Atm ha da subito espresso il cordoglio per la tragedia con messaggi e con due mazzi di fiori sul luogo dell'incidente, ed è a disposizione degli inquirenti per accertare le dinamiche di quanto accaduto. La cifra che verrà versata a chi è stato coinvolto nel deragliamento del mezzo sarà poi adeguata a seconda delle situazioni. L'azienda del trasporto pubblico sta cercando di contattare tutte le persone coinvolte nell'incidente e si occuperà di chi è rimasto fuori casa a causa dell'impatto del tram contro un edificio. L'Atm si sta anche adoperando per mettersi in contatto con i familiari delle due vittime per fornire tutto il supporto possibile.