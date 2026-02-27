Tram deragliato a Milano, un morto e 39 feriti

MILANO, 27 FEB - C'è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano, in viale Vittorio Veneto. Sono almeno 39 le persone rimaste ferite, di cui una in codice rosso: per la maggior parte si tratta di passeggeri che erano a bordo del mezzo uscito dai binari per poi attraversare la carreggiata automobilistica e finire la sua corsa contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che per l'impatto sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il tram, in zona porta Venezia. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto.