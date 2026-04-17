Tragedia Monte Faito, 26 gli indagati e 24 le persone offese

TORRE ANNUNZIATA, 17 APR - Ventisei indagati, 24 persone offese e 29 avvocati difensori coinvolti. Sono alcuni dei numeri legati al risvolto giudiziario della caduta di una cabina della funivia per il Monte Faito che provocò la morte di quattro persone e il grave ferimento di una quinta. Ad un anno dai tragici fatti, il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Dopo avere diramato un lungo comunicato, Fragliasso è passato a illustrare i numeri del procedimento, che secondo il capo dell'ufficio inquirente "danno un'idea, peraltro solo parziale, della difficoltà e della complessità sia delle indagini che delle attività peritali sin qui espletate". Sono 26 gli indagati (25 persone fisiche e l'Eav, la holding del trasporto pubblico della Regione Campania) mentre 24 sono persone offese (vittima sopravvissuta e familiari delle vittime decedute). Sono 29 avvocati difensori (24 degli indagati e cinque delle persone offese); due periti del tribunale; due consulenti tecnici del pubblico ministero; 23 consulenti tecnici delle parti private, dieci ettari per l'estensione dell'area interessata dalle indagini (ai fini della ricerca e del recupero dei reperti); 158 accessi effettuati dai vigili del fuoco con impiego complessivamente di 1.370 uomini per il recupero della cabina precipitata e di altre parti (carrello e traliccio) e la ricerca dei reperti (boccole delle teste fuse), nonché per la realizzazione di vie di accesso in sicurezza per l'accesso ai luoghi da parte di tecnici, magistrati, personale di polizia giudiziaria; oltre cento sopralluoghi effettuati dalla polizia del commissariato di Castellammare di Stabia, in autonomia e a supporto di vigili del fuoco e polizia scientifica, circa ottanta sopralluoghi effettuati dalla polizia scientifica, per un totale di quasi 150 giorni lavorativi, impegnando complessivamente circa 600 unità del personale per il recupero con la catalogazione di 44 reperti; tre mesi effettivi per il recupero della cabina precipitata, del carrello e del traliccio di collegamento (da agosto a dicembre 2025).