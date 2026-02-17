Giornale di Brescia
Traffico transnazionale di droga, ordinanza per 12 in Italia e Spagna

CATANIA, 17 FEB - Due ordinanze di cautelari sono state eseguite, in Italia e in Spagna, nei confronti di 12 indagati nell'ambito di un'operazione antidroga transazionale, denominata 'Barcellona express-Farfalla', da finanzieri del comando provinciale di Catania e dello Scico e da agenti dell'Unidad de droga y crimen organizado della direcciòn ceneral de la Policìa che hanno sequestrato beni per un milione di euro. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale organizzato di sostanze stupefacenti, con l'aggravante per il promotore della disponibilità di armi, detenzione e spaccio di droga e riciclaggio. In Italia sei persone sono state poste ai domiciliari, in Spagna, dopo gli arresti, per due indagati è stata confermata la custodia in carcere mentre per gli altri quattro è stato disposto il divieto di espatrio unito e l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria. Al centro dell'inchiesta un traffico di marijuana e hashish dalla Spagna alla Sicilia orientale, dove la droga sarebbe stata poi venduta, gestito e promosso da un 46enne catanese che da anni vive a Barcellona. Durante l'esecuzione delle ordinanze militari sono state eseguite perquisizioni in provincia di Catania e di Barcellona che hanno portato al sequestro di 1.670 piante di cannabis, di tre piantagioni "indoor" di sostanza stupefacente e di oltre 40.000 euro di denaro contante. Nel corso delle indagini sono state eseguiti diversi interventi che hanno portato all'arresto in flagranza di reato di 13 persone, dieci in Italia e tre in Spagna, per spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro di oltre 900 chilogrammi di droga, tra hashish e marijuana, di una piantagione di canapa indiana a Mascali (Catania) e di due fucili e di altrettante pistole. Le indagini sono state coordinate dalla procura distrettuale di Catania e dall'autorità giudiziaria spagnola con il coordinamento di Eurojust, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo di Roma col supporto di Europol e della Direzione centrale servizi antidroga.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

