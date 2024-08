Traffico record su Alto Adriatico, mai tante auto in un giorno

TRIESTE, 02 AGO - Venerdì 26 luglio sono stati registrati, sull'intera rete di Autostrade Alto Adriatico, 200.079 transiti: considerando le serie storiche, si tratta del record di transiti mai registrati in una sola intera giornata sulla rete soggetta a pedaggio delle tratte autostradali della A4 (Venezia-Trieste), A23 (Udine Sud-Palmanova), A34 (Villesse-Gorizia), A28 (Portogruaro-Pordenone-Conegliano), A57 (Tangenziale di Mestre fino al Terraglio) su cui la Concessionaria, che ha diffuso il dato, gestisce il traffico. Quanto alle previsioni, domani sarà la seconda giornata da bollino nero di questa estate, caratterizzata quindi da traffico critico sulla A4 in direzione Trieste con possibili code al Lisert fino al tardo pomeriggio e traffico intenso in direzione opposta per tutta la giornata e, alla mattina, sulla Tangenziale di Mestre (direzione Trieste). Quasi 190mila i transiti previsti sull'intera rete (numeri vicini al sabato precedente) con punte di 24mila in uscita al Lisert, 17mila circa a Latisana, 15mila a Villesse. Domenica 4 agosto sarà contrassegnata da bollino rosso sull'autostrada A4, in direzione Trieste anche per effetto dei primi rientri dei turisti. In questo caso la previsione è di circa 160mila transiti.