Traffico in aumento in A4 per i ponti del 25 aprile e 1 maggio

TRIESTE, 23 APR - I ponti del 25 aprile e del primo maggio comporteranno un leggero aumento dei flussi di traffico, con previsione di bollino giallo. Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico. Secondo le previsioni, dal mattino di domani l'autostrada A4 (Venezia - Trieste) in entrambe le direttrici di marcia subirà una crescita di transiti. Nel pomeriggio saranno possibili code o rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste - Lisert. Stessa situazione potrebbe crearsi giovedì 25 aprile, al mattino, sul tratto Terraglio - bivio A57/A27 in direzione Trieste, in prossimità degli svincoli verso il mare e sempre in uscita alla barriera del Lisert. La situazione andrà migliorando, a partire dal pomeriggio, grazie anche lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti. Il fermo sarà in vigore dalle 9 alle 22. Nella mattinata di venerdì 26 aprile è previsto invece traffico sostenuto in A4 in direzione Trieste. Un ritorno a maggiori flussi di traffico si avrà il primo maggio. Fin dalla mattina torneranno ad affollarsi gli svincoli che portano alle località di mare, mentre la circolazione sarà sempre sostenuta soprattutto lungo la carreggiata che da Trieste porta a Venezia. Nella stessa giornata è programmato un nuovo stop ai transiti dei mezzi pesanti, sempre dalle 9 alle 22. Anche venerdì 3 sono attese possibili code e rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste - Lisert, nel pomeriggio.