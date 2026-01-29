Giornale di Brescia
Traffico illecito di rifiuti, 12 misure cautelari tra Napoli, Salerno e Caserta

NAPOLI, 29 GEN - E' in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, nei confronti di una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole. Circa 70 i carabinieri del Reparto Speciale dell'Arma e dei comandi provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell'esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 odierne presso la sala conferenze della Procura della Repubblica di Salerno.

Argomenti
NAPOLI

