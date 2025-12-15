Traffico di droga, anche un lupo selvatico trovato in una gabbia

(Vedi Ansa 'Smantellata rete di trafficanti ...' delle 8.06) ROMA, 15 DIC - Anche un esemplare di lupo selvatico tenuto in cattività all'interno di una gabbia è stato ritrovato questa mattina a Foggia dai carabinieri durante l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti eseguite a carico di 24 persone. Il lupo è stato trovato nelle campagne alla periferia di Foggia e apparterrebbe ad uno dei 24 arrestati. Sono interventi i carabinieri forestali del Nipaaf (nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) che, insieme ai medici veterinari dell'Asl di Foggia, stanno verificando le condizioni di salute dell'animale, che verrà ricoverato presso un centro per il recupero della fauna selvatica, dove inizierà, dopo le cure necessarie, un percorso finalizzato alla sua liberazione in natura.