Traffico bloccato A1 dopo Firenze Nord per Tir in fiamme

FIRENZE, 19 LUG - Traffico bloccato in A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello per l'incendio di un mezzo pesante che trasporta carta al km 267. Sul posto i pompieri, mentre il personale di Autostrade fornisce di acqua gli automobilisti in coda, circa 10 km di veicoli incolonnati al momento. Il trattore stradale è stato sganciato dal rimorchio, i vigili del fuoco devono anche spegnere la vegetazione a lato delle careggiate. Il fumo impedisce la visibilità nel punto del rogo. Sul posto sono state inviate tre squadre e due autobotti. Sul posto anche Polizia Stradale e anche squadre Antincendio boschivo supportate da un elicotter Aib della Regione Toscana.