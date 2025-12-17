Giornale di Brescia
Tra Natale e la Befana 19,3 milioni di italiani in viaggio

ROMA, 17 DIC - Grandi partenze per le festività di fine anno: si muoveranno complessivamente 19 milioni e 270 mila italiani. Emerge dall'indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi. Di essi, 7 milioni e 860 mila partiranno per la vacanza di Natale mentre 4 milioni e 500 mila partiranno per Capodanno; 990 mila partiranno per l'Epifania mentre, per la "vacanza lunga", che comprenda almeno due festività, si prevede in movimento una quota di 5 milioni e 870 mila italiani. Per il 91% sarà l'Italia la meta preferita mentre il restante 9% opterà per l'estero. Nel complesso, cresce il numero di coloro che sceglieranno soggiorni più lunghi. In crescita il giro di affari complessivo che toccherà i 16,3 miliardi di euro mentre quello per la sola vacanza di NATALE sarà di 4,1 miliardi di euro. Il volume di affari relativo invece alla vacanza lunga, ammonterà a 8,7 miliardi. Solo per la vacanza di CAPODANNO si prevede un giro di affari di 3 miliardi e 100 mila euro. Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza "lunga", si effettuerà una spesa media pro-capite di 1.482 euro (di cui 1.320 euro per coloro che resteranno in Italia e 2.963 euro per chi si recherà all'estero). "Complessivamente i dati della nostra indagine raccontano la capacità di resilienza ed adattamento dei nostri concittadini - ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - Il contesto economico non è certo dei migliori oggi. Non dimentichiamo che sono proprio le scarse risorse economiche a costringere a casa molti potenziali viaggiatori. Tuttavia, resta l'istanza di onorare le tradizioni, di godersi i propri cari in un momento di serenità e relax magari evitando grandi spostamenti, di visitare località non troppo distanti dalla propria base, curiosando tra i mercatini natalizi o visitando città d'arte. Il Belpaese, abbiamo visto, resta la destinazione privilegiata, in sostanza il turismo domestico è il volto di questo Natale 2025". "Il calendario di quest'anno ha anche dato un forte incentivo al progetto di vacanza - ha aggiunto Bocca - Va considerato infatti, che la festività del 25 dicembre cade di giovedì, quella di Capodanno di mercoledì e quella dell'Epifania, di martedì" "I risultati emersi - ha concluso Bocca - mostrano che assisteremo ad un sorpasso rispetto al 2024, il che rappresenta un segnale positivo. Noi leggiamo i dati sempre tenendo ben presente la prospettiva. L'apertura del nuovo anno ci proietterà velocemente verso la grande sfida delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. E noi vogliamo che a vincere, oltre i campioni in campo, siano anche i nostri imprenditori dell'ospitalità e tutto il turismo italiano".

