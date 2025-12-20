Giornale di Brescia
Tra i file su Epstein una foto di Andrea sdraiato su alcune donne

ROMA, 20 DIC - L'ex principe britannico Andrea, caduto in disgrazia per il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein, è apparso in una delle foto rilasciate dal Dipartimento di Giustizia Usa sul caso del finanziere pedofilo. L'immagine lo ritrae sdraiato su due donne, la cui identità è stata oscurata. Ghislaine Maxwell è in piedi in cima alla foto, mentre le guarda dall'alto. Secondo un'analisi realizzata da Sky News, l'immagine sarebbe stata scattata nel salone di Sandringham House, residenza di campagna della casa reale britannica.

ROMA

