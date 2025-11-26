Tour Vespucci-Villaggio Italia premiato agli Oscar degli eventi

ROMA, 26 NOV - A cinque mesi dalla conclusione del giro del mondo, il progetto Tour Mondiale Vespucci-Villaggio Italia, nato da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuto dalla Difesa e da 11 ministeri e dalla presidenza del Consiglio dei ministri, è stato protagonista dei Bea - Best Event Awards, gli 'oscar' del mondo degli eventi Italiani e internazionali con il 'Bea World', tenutosi a Roma all'Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone. Il progetto è stato premiato a livello mondiale da una giuria internazionale che lo ha scelto tra 470 candidature provenienti da 40 Paesi aggiudicandosi l'oro come: miglior evento delle pubbliche istituzioni, miglior evento B2B (business to business) per il ritorno economico generato e come miglior evento nella categoria no-profit e Corporate Social Responsibility per le attività realizzate con il ministero delle Disabilità nel corso di tutta la fase mediterranea con l'obiettivo di sensibilizzare sui diritti e sulle potenzialità delle persone con disabilità, contrastare ogni forma di discriminazione e valorizzare l'inclusione attraverso il racconto di buone pratiche. Per il progetto, prodotto in partenariato pubblico privato da Difesa Servizi Spa, la società in house del Ministero della Difesa che valorizza gli asset delle forze armate, e Ninetynine, agenzia italiana indipendente specializzata nella governance di progetti globali ad alta complessità, si tratta del terzo anno consecutivo di vittorie al Bea dal 2023, dalla cerimonia di partenza del Vespucci il 1° luglio 2023 da Genova, al suo ritorno a casa il 10 giugno 2025 sempre a Genova, conquistando 22 premi (12 nazionali e 10 mondiali) come miglior evento. Per l'edizione 2025 la giuria ha premiato inoltre il progetto per la fase Mediterranea durante la quale nave Vespucci e il Villaggio IN Italia hanno portato in 9 città italiane il racconto di ciò che è diventato un 'fenomeno mondiale', un viaggio epico intorno al globo per raccontare la bellezza, la storia, la cultura e i valori dell'Italia, apprezzati in tutto il mondo. Premiato anche il grande evento realizzato il 10 giugno "Giornata della Marina Militare" a Genova, con il concerto dell'orchestra Meravigliosa con i suoi 250 musicisti provenienti dalle bande delle forze armate e della Guardia di Finanza, e lo spettacolare show di droni che ha celebrato il ritorno in Patria della nave più bella del mondo, simbolo dell'eccellenza e della tradizione navale italiana; premiata anche la conferenza stampa al Colosseo che ha chiuso ufficialmente il progetto, presentando risultati economici, sociali e mediatici di portata straordinaria: oltre 1,2 milioni di visitatori, più di 1,3 miliardi di visualizzazioni e un impatto complessivo superiore ai 3 miliardi di euro. Un racconto corale che ha unito istituzioni, cittadini e imprese in un'unica, potente celebrazione del brand Italia nel mondo. Molti anche i premi ottenuti a livello nazionale nei BEA Italia dove il Tour Mondiale Vespucci - Villaggio Italia è stato premiato tra i migliori eventi per la gestione della complessità organizzativa e tra i migliori eventi culturali del Paese, mentre la cerimonia di chiusura a Genova è stata premiata tra i migliori grandi show dell'anno. Prossimo appuntamento con la nave più bella del mondo e il Villaggio Italia è programmato per il 2026 con una tappa speciale a New York.