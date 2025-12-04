Tour Vespucci modello per promuovere Italia, nel 2026 in Usa

MILANO, 04 DIC - Il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci ha fatto scuola con il suo modo di portare le eccellenze italiane nel mondo. "Si sta lavorando per verificare se un assetto di questo tipo può diventare qualcosa di strategico e duraturo - ha spiegato Luca Andreoli, amministratore delegato e direttore generale Difesa Servizi intervenendo all'evento Defence Summit 2025 del Sole 24 Ore -. Il prossimo anno la campagna addestrativa del Vespucci sarà in Nord America per l'anniversario della Costituzione americana e vediamo di replicare in un contesto americano un nuovo Villaggio Italia", in versione expo. Il Tour Vespucci "ha superato tutte le nostre aspettative, trasformando una attività addestrativa ancorché unica in un modo per raccontare l'Italia e le sue eccellenze - ha aggiunto -. Un merito che voglio attribuite non tanto alla Difesa ma al sistema Paese, perché è uno di quei casi in cui ministeri e la presidenza del Cnsiglio si sono uniti per un risultato che è stato unico". Il Tour Vespucci ha "connesso l'Italia con il mondo e non l'ha solo rappresentata - ha aggiunto Pier Domenico Garrone, consigliere del ministro della Difesa per le strategie per valorizzare la Cultura della Difesa - e questo continua anche nel post evento. E' la grande qualità di un sistema Italia che si è confrontato con altri Paesi nel mondo". Tutto questo "diventa un modello e diventerà anche un master, un'opportunità di formare manager e dirigenti nella difesa e non solo, nell'innovazione costante - ha concluso Garrone -. La fortuna di questo Paese è che avendo un modello che è già stato realizzato con Vespucci e il Villaggio Italia si può fare formazione, per replicarlo anche nel mondo delle aziende. Si patrimonializzeranno i risultati già conseguiti".