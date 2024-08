Tour Vespucci: Andreoli, Villaggio Italia diverso per ogni porto

TOKYO, 29 AGO - Un "Villaggio Italia" diverso per ognuno degli 8 porti in giro per il mondo in cui andrà l'Amerigo Vespucci durante il Tour mondiale, corrispondenti a 8 diverse realtà, con legislazioni e normative diverse. Ne ha parlato con l'ANSA Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, responsabile della società in house del ministero della Difesa, sottolineando l'importanza del "racconto senza confini di italianità", a beneficio dei Paesi che ospitano il progetto: "A Tokyo per ragioni ben conosciute, siamo in un Paese che vive con la minaccia costante degli eventi atmosferici, qui come sappiamo i terremoti sono all'ordine del giorno, una legislazione ferrea. Abbiamo dovute realizzare il villaggio in questa straordinaria location che è il Cruise Terminal, e lo abbiamo fatto italianizzandolo".