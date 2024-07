Toti: Natale (Pd), 'conferma domiciliari impone andare al voto'

GENOVA, 11 LUG - "La Liguria ha bisogno di guardare al futuro e di essere liberata da questo incubo che sembra non finire mai. È impensabile che una Regione possa essere governata senza la presenza di un Presidente nel pieno delle sue funzioni. Questa situazione di incertezza accresce, in maniera esponenziale, le ripercussioni negative di nove anni di governo del centrodestra. Da tempo denunciamo il fallimento della loro politica, dalla sanità all'ambiente alle energie rinnovabili, all'incapacità di cogliere appieno le opportunità del Pnrr. Con la conferma degli arresti domiciliari del presidente riteniamo che il cambio di passo non è più rinviabile. Auspico che l'incontro che il coordinatore di FDI, Matteo Rosso ha annunciato con le forze politiche, si concluda con un'assunzione di responsabilità che guardi a tutti i cittadini liguri e non solo agli interessi di Toti e dei suoi stretti collaboratori. Si vada velocemente al voto e si ridia la speranza ai liguri". Lo scrive in una nota il segretario ligure del Pd Davide Natale.