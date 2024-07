Toti: Lupi, sit in celebra fine del garantismo a sinistra

ROMA, 18 LUG - "Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, eletto due volte a grande maggioranza, oggetto di un'attività di dossieraggio illegale, è stato privato della libertà da due mesi con un'accusa di corruzione che si basa su un contributo elettorale regolarmente dichiarato ed utilizzato esclusivamente per attività politica. Le opposizioni dovrebbero fare un sit in per chiederne la liberazione, non le dimissioni. Il significato del sit-in del cosiddetto Campo Largo purtroppo è uno solo: la fine di qualsiasi forma di garantismo nella Sinistra, in antitesi ai valori della Costituzione". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.