Toti: in procura l'ad di Autostrade Roberto Tomasi

GENOVA, 10 GIU - L'amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi viene sentito in Procura a Genova come persona informata dei fatti dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde nell'inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari, il 7 maggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il manager viene sentito per chiarire la vicenda dell'assegnazione, all'imprenditore Aldo Spinelli (anche lui ai domiciliari), di un'area demaniale in uso ad Aspi.