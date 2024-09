Toti: anche Spinelli valuta l'ipotesi del patteggiamento

GENOVA, 13 SET - Anche l'imprenditore Aldo Spinelli sta valutando il patteggiamento. "Abbiamo ricevuto una proposta dalla procura - spiega l'avvocato Sandro Vaccaro che lo assiste insieme ai colleghi Andrea Vernazza e Francesca Pastore - e dobbiamo fare una serie di considerazioni. Decideremo entro domenica". La pena proposta si aggirerebbe intorno ai tre anni anche per lui come per l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.