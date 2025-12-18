Toscani all'estero, 7.000 emigrati in un anno

FIRENZE, 18 DIC - Oltre 7.000 i toscani emigrati nell'ultimo anno; complessivamente toccano quota 241mila i toscani residenti all'estero. Questi alcuni dati estratti dal Rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes presentato a Firenze in un convegno promosso dalla Regione. Negli ultimi anni la Toscana registra una dinamica migratoria di carattere strutturale e in peggioramento: dal 2006 il saldo migratorio complessivo è negativo per 33.478 cittadini. "E' la fotografia puntuale da cui partire per ripensare gli strumenti che le istituzioni possono mettere in campo per affrontare questa complessità", ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani, secondo cui "è fondamentale promuovere il senso allargato di comunità. Per questo mettiamo in campo numerosi interventi in favore dei toscani nel mondo, è un modo per sostenere l'identità toscana anche al di fuori dei confini nazionali". L'assessora con delega ai toscani all'estero Alessandra Nardini ha sottolineato che "le principali motivazioni che spingono molte cittadine e molti cittadini, in particolare giovani, a trasferirsi all'estero sono legate alla ricerca di maggiori opportunità di crescita personale e professionale, che il contesto nazionale fatica ancora a offrire in modo adeguato. Per queste ragioni è necessario intervenire affinché la Toscana rafforzi la propria capacità di attrazione, creando condizioni favorevoli per il lavoro qualificato, l'innovazione e la valorizzazione delle competenze".