Tosato,Lega determinata a sostenere suo candidato in Veneto

ROMA, 11 GEN - "In Veneto siamo uniti e determinati nel rivendicare la candidatura di un Presidente della Lega. Sarebbe assurdo che nel momento in cui a Roma viene approvata la legge sull'Autonomia proprio in Veneto non vi sia un presidente pronto a rivendicarla e a continuare la trattativa avviata con il governo. Assurdo inoltre che non possa ricandidarsi l'amministratore più amato di sempre in Veneto. Mi riferisco a Luca Zaia. Le logiche spartitorie della politica non dovrebbero avere il sopravvento sulla evidente volontà degli elettori". Lo ha detto all'ANSA Paolo Tosato, vicepresidente leghista della Commissione Affari Costituzionali del Senato.