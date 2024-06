Torturano e rapinano senza fissa dimora, 5 fermi a Verona

Violenze, brutalità e trattamenti disumani nei confronti dei richiedenti asilo, anche bambini, da parte di polizia, guardie di frontiera e altre autorità, sulla rotta dei Balcani occidentali, emergono dai racconti di 140 profughi, raccolti nella relazione "Un gioco pericoloso" pubblicata il 6 aprile 2017 da Oxfam. Nel rapporto i migranti spiegano di essere stati picchiati, derubati e sottoposti a trattamenti disumani. In molti casi parlano di deportazioni illegali, e di negato accesso alle procedure per la richiesta di asilo. La ricerca è stata condotta dal Centro per i diritti umani di Belgrado, e dall'Associazione dei giovani avvocati macedoni, col sostegno di Oxfam. Nel report sono incluse testimonianze di 'incidenti' avvenuti in Serbia, Ungheria, Croazia, Bulgaria, e Macedonia. ANSA/ UFFICIO STAMPA OXFAM ITALIA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++