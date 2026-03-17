Torta di compleanno con una svastica, 'il padre voleva fare uno scherzo al figlio'

MATERA, 17 MAR - Una torta per un 19/o compleanno con una svastica e il simbolo delle Ss: è stata realizzata dalla pasticceria di Matera, Note di Gusto, che ha postato una foto su Instragram, diventata in pochi minuti virale, suscitando commenti negativi da parte di molti utenti. Il titolare della pasticceria, Alessandro Cirimelli, si è poi scusato. "È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento. Chiaramente - ha aggiunto - prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro. Il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma noi non sapevamo cosa fosse. Chiediamo scusa".