Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Torta di compleanno con una svastica, 'il padre voleva fare uno scherzo al figlio'

AA

MATERA, 17 MAR - Una torta per un 19/o compleanno con una svastica e il simbolo delle Ss: è stata realizzata dalla pasticceria di Matera, Note di Gusto, che ha postato una foto su Instragram, diventata in pochi minuti virale, suscitando commenti negativi da parte di molti utenti. Il titolare della pasticceria, Alessandro Cirimelli, si è poi scusato. "È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento. Chiaramente - ha aggiunto - prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro. Il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma noi non sapevamo cosa fosse. Chiediamo scusa".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MATERA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario