Torre in fiamme a Kuwait City dopo attacco droni

ROMA, 08 MAR - Un enorme incendio ha avvolto una torre a Kuwait City in seguito ad attacchi di droni nelle prime ore di oggi. Il rogo è scoppiato in una sede governativa gestita dall'Istituto pubblico per la sicurezza sociale, scrive il Guardian. Il dipartimento ha affermato che "l'edificio principale dell'organizzazione è stato preso di mira, con conseguenti danni materiali". L'incendio sembra ora sotto controllo.