Torre Garisenda, la Procura ha chiesto l'archiviazione

BOLOGNA, 16 MAG - La Procura di Bologna ha richiesto l'archiviazione del fascicolo aperto, rimasto senza indagati e senza reati, sulla Torre di Garisenda. L'inchiesta era stata aperta a novembre dopo un esposto di Fratelli d'Italia, a seguito dei problemi strutturali di uno dei monumenti cittadini, per cui sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione. L'esposto ipotizzava l'omissione di atti di ufficio. Il procuratore Giuseppe Amato ha spiegato che dagli accertamenti fatti non sono emersi profili di rilevanza penale. La richiesta sarà valutata dal Gip.