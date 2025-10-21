Toro scappa dal macello, è caccia in Brianza

LECCO, 21 OTT - Un giovane toro è fuggito da un impianto di macellazione situato nel Monzese e la sua presenza in queste ore è stata segnalata in provincia di Lecco, nella Valle della Nava, l'area naturalistica tra Casatenovo, Missaglia e Monticello. L'allarme è scattato questo pomeriggio ed è stato dato corso alle ricerche in tutto il territorio. Il sindaco di Casatenovo (Lecco), Filippo Galbiati ha diffuso una comunicazione ufficiale per informare la cittadinanza. Nel frattempo però il toro potrebbe aver raggiunto altre zone. In caso di avvistamento, - è stato specificato - è necessario contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.