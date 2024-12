Torneo scacchi a Palmanova, 200 giocatori da tre continenti

PALMANOVA, 28 DIC - Sono oltre 200 i giocatori provenienti da 34 Paesi di tre continenti (Africa, Asia, Europa) che da ieri e fino al 3 gennaio si sfideranno nell'ambito del 13/o Festival scacchistico Internazionale "Città di Palmanova", in corso nell'ex caserma Napoleonica Montesanto, a Palmanova (Udine), appunto. Al Festival partecipano campioni come il moldavo Ilia Martinovici, il serbo Milos Stankovic e il greco Georgios Gkoumas e, tra gli italiani, la "medaglia di bronzo" dell'Assoluto Gabriele Lumachi. L'evento è curato e gestito dalla Associazione Palmascacchi, la cui presidente, Giulia Guida, definisce il torneo come "un nove turni che permette di convalidare i titoli per diventare gran maestro o maestro internazionale". Gli appassionati di scacchi potranno seguire in diretta streaming tutti gli incontri della categoria "Magistrale" sui portali online www.chess.com e www.lichess.org.