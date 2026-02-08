Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tornano nel Trevigiano i volontari salva-rospi migranti

AA

TREVISO, 08 FEB - Torna nella pedemontana della provincia di Treviso la migrazione degli anfibi, e torna la richiesta di volontari che li proteggano dalle automobili mentre questi animali attraversano la strada, cercando luoghi dove deporre le uova. Tutti gli anni con i primi tepori in vista della primavera e i primi acquazzoni, in particolare i rospi comuni, si destano dal letargo e a decine di migliaia migrano verso i luoghi di riproduzione. Gli animali percorrono spesso molti chilometri e in diverse zone sono costretti ad attraversare strade dove moltissimi vengono investiti e uccisi dalle automobili. Il rospo comune (Bufo bufo) è la specie più numerosa e più colpita dal traffico. Dato che intere popolazioni di anfibi si mettono in moto in contemporanea, e che camminano lentamente - anche una decina di minuti per attraversare una strada - possono verificarsi dei veri e propri massacri. In provincia di Treviso la presenza di rospi riguarda diverse aree del Montello e dei Laghi di Revine, tutte sottoposte a vincolo Ue e designate come Sito d'Importanza Comunitaria (Sic); i Laghi di Revine dal 2011 sono divenuti Parco Regionale. Dal 2003 è scattata una operazione di salvataggio da parte di associazioni e privati cittadini; la stima, in 23 anni, è di oltre 4,5 milioni di esemplari sottratti alla morte. I volontari percorrono il bordo della carreggiata e raccolgono i rospi dal fossato o dalle reti anti-attraversamento posti a bordo strada dai Comuni, li mettono in un secchio e li liberano dall'altra parte. L'operazione "salva-rospo" dura circa 3-4 settimane, da poco dopo il tramonto e per un paio d'ore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TREVISO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario