Tornano in Molise caldo e pulviscolo sahariano

CAMPOBASSO, 28 GIU - Tornano sul Molise l'alta pressione e il pulviscolo sahariano, atteso in maniera piuttosto importante nelle prime ore di domenica 30 per poi diminuire in quelle successive. Ad anticipare questa nuova fase di caldo è Gianfranco Spensieri meteorologo di Rai Pubblica Utilità presso la Tgr Molise. Previsioni che trovano conferme anche nel bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal Ministero della Salute. Nel fine settimana Campobasso, tra le 27 città monitorate dal Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, è contrassegnata da bollino 'arancione' con una temperatura che nelle ore centrali della giornata raggiungerà i 31 gradi.