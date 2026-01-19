Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tornano i trattori allo svincolo A1 di Orte, nel Viterbese

AA

ROMA, 19 GEN - Questa mattina sono tornati allo svicolo dell'A1 di Orte, i trattori che ormai da due anni, manifestano sulla piazzola di fronte l'autostrada per i diritti degli agricoltori italiani. Stavolta però si contavano sulle dita di una mano. Pochi, ma agguerriti, e come sempre capitanati da Tonino Monfeli, leader del blocco che vide nel gennaio e successivamente nel febbraio del 2024 decine di agricoltori della Tuscia opporsi alle forze di polizia e occupare l'intero svincolo con balle di fieno da oltre due quintali. "Non importa il numero dei partecipanti - ha spiegato Monfeli all'ANSA -, noi continueremo la nostra protesta fino a quando non verranno riconosciuti i nostri diritti". Poi ha continuato: "Noi siamo qui perché chiudono 37 mila aziende agricole all'anno, dati Istat. La previsione è apocalittica: in dieci anni, l'agricoltura come l'abbiamo conosciuta potrebbe non esserci più, sostituita da "pochi colossi" e da "cibo processato e pericoloso". Infine ha concluso: " Siamo qui per difendere la salute di tutti, non solo la sopravvivenza degli agricoltori".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario