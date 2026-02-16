Torna sul mercato la caserma del Demanio La Marmora di Tarvisio

TRIESTE, 16 FEB - Torna in vendita in Friuli Venezia Giulia la grande caserma La Marmora di proprietà del Demanio, nella località montana di Tarvisio (Udine), un complesso da 19.456 metri quadrati, con una serie di edifici di varie grandezze e ampi spazi esterni. Le offerte devono pervenire entro le 12 del 27 febbraio e il prezzo base è fissato in quattro milioni e mezzo di euro. In passato erano già stati fatti tentativi di vendita. Nella scheda con la quale il sito dell'Agenzia del Demanio propone la vendita si legge: "Ampio compendio immobiliare edificato dagli anni Quaranta sito in prossimità delle piste da sci di Tarvisio, costituito da un'ampia area e numerosi fabbricati di cui una quindicina principali ed altri accessori, realizzati per gli usi militari da parte della Difesa Esercito e successivamente dismessi". Entrando nel dettaglio degli edifici presenti, si legge che "l'ex Palazzina Fucilieri, fabbricato principale posto fronte strada, l'ex fabbricato Ufficio Logistico e l'ex Poligono di tiro sono stati dichiarati di valore storico artistico ed architettonico da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo". Le foto realizzate con il drone dal Demanio e pubblicate in rete mostrano chiaramente quanto sia vasto il luogo. Lo stato generale della caserma è definito "pessimo" nella scheda illustrativa. E sempre tra le righe pubblicate, è possibile anche scoprire quali utilizzi potrebbe avere l'area, informazioni utili per potenziali investitori. Viene indicata la destinazione ricettiva, quindi la possibilità di realizzare uno o più alberghi, "con classificazione non inferiore alle quattro stelle e dotati di Centro Wellness". C'è anche la destinazione commerciale al dettaglio "limitatamente alle attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non collegate con l'attività alberghiera" o ancora la possibilità di costruire "attrezzature costituenti pertinenze dell'attività ricettiva, impianti sportivi, verde attrezzato, aree per gioco". Si potrà anche trasformare l'ex caserma in zona "residenziale turistica" con abitazioni.