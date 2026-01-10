Torna la neve nel Foggiano, fiocchi sul Gargano

FOGGIA, 10 GEN - Ha ripreso a nevicare in alcune zone della provincia di Foggia. A Monte Sant'Angelo, comune più alto dell'area garganica (quasi 800 metri) da qualche minuto la neve è tornata a fare capolino. Neve anche a San Marco in Lamis dove, per le avverse condizioni meteo, è stato anche rinviato un concerto di chitarra e violino in programma questa sera presso il convento di San Matteo. Sul fronte dei Monti Dauni, qualche lieve fiocco di neve misto a pioggia ha interessato il comune più alto dell'area, ovvero Faeto con i suoi 866 metri di altezza. La situazione si presenta per ora tranquilla in tutta la zona. Nei giorni scorsi, nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, la neve ha costretto molti sindaci dei comuni Foggiani ad emettere ordinanze di chiusura delle scuole nella giornata di giovedì 8 gennaio ed alcuni comuni anche nella giornata di ieri a seguito del ghiaccio formatosi lungo le arterie stradali. Le temperature restano rigide in tutta la provincia.